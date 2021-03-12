FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini!

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 10:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahminini artırdı. 2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre, büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, Yıllık Enflasyon Beklentileri; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde yüzde 11,54 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 17,36 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 41,20 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 27,90 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86‘sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 39,29‘unun beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,14‘ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 22,05 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,98 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,84 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,46’sının beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 59,62‘sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,46‘sının beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,00 ve yüzde 17,59 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,37 iken, bu anket döneminde yüzde 13,24‘e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,05 ve yüzde 12,90 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Son Dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandıSon Dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandıSanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Subay maaşları arttı!Subay maaşları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak
Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak
Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı
Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza
Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza
Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kiracılar dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar!
Son Dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza
Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza
Resmi Gazete'de petrol arama ruhsatı kararları
Resmi Gazete'de petrol arama ruhsatı kararları
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlar
Merkez Bankası toplantısı için geri sayım
Reform paketleri ekonomide iyileşme sağladı mı?
Reform paketleri ekonomide iyileşme sağladı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.