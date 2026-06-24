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Almanya'da geçen yıl tek başına yaşayanların sayısı 17 milyonu aştı

Almanya'da tek başına yaşayanların sayısı, son 20 yılda yüzde 22,3 artarken, geçen yıl itibarıyla 17,3 milyona ulaştı

Almanya'da geçen yıl tek başına yaşayanların sayısı 17 milyonu aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke genelinde yürütülen mikronüfus araştırmasının 2025 yılı öncü sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geçen yıl yaklaşık 17,3 milyon kişi hayatını yalnız sürdürdü.

Bu sayı, ülke nüfusunun yaklaşık beşte birinin (yüzde 20,9) tek kişilik hanelerde yaşadığını ortaya koydu.

Tek kişilik hane halkı sayısında son 20 yılda yaşanan yüzde 22,3'lük artış dikkati çekti. Almanya'da 2005'te tek başına yaşayanların sayısı 14,2 milyon iken bu kişilerin toplam nüfusa oranı yüzde 17,3 seviyesindeydi.

Yalnız yaşam eğiliminin yaş gruplarına göre ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koyan veriler, yaşlı nüfusta yalnızlık oranının zirve yaptığını gösterdi. Buna göre, 65 yaş ve üzeri grupta her üç kişiden biri tek başına yaşarken, 85 yaş ve üzeri nüfusta bu oran yüzde 55,8 ile her iki kişiden birini aştı.

25-34 yaş genç yetişkinlerde tek başına yaşama oranı yüzde 28,7 ile genel ortalamanın üzerinde seyrediyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTTIKÇA YALNIZ YAŞAYANLARIN ORANI DA ARTIYOR

Yerleşim yerinin nüfus yoğunluğu arttıkça yalnız yaşayanların oranı da yükseliyor.

100 bin ve üzeri nüfusa sahip büyükşehirlerde halkın yüzde 25,9'u yalnız ikamet ediyor. Bu oran 20 bin ila 100 bin nüfuslu orta ölçekli yerleşim yerlerinde yüzde 20,6 seviyesinde bulunurken, 20 binin altındaki küçük belediyelerde ise yüzde 17,2 ile en düşük yalnız yaşama oranı kaydedildi.

Almanya, tek başına yaşayan nüfus oranıyla Avrupa Birliği (AB) ortalamasını büyük farkla geride bıraktı.

AB genelinde geçen yıl yalnız yaşayanların oranı ortalama yüzde 16,5 olarak kayıtlara geçti.

AB içinde Almanya'dan daha yüksek yalnız yaşama oranına sahip olan ülkeler sadece Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa'da sıralandı. Litvanya yüzde 31,4 ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,3 ile Danimarka, yüzde 22 ile Estonya ve İsveç takip etti. AB içinde yalnız yaşama oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla Slovakya, İrlanda ve Polonya oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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