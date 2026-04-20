FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya'da üretici fiyatları martta petrol şokuyla beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'da üretici fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların tetiklediği petrol şoku nedeniyle martta aylık bazda keskin bir yükseliş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Bu oran, Ağustos 2022'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

ÜFE yıllık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi, şubat ayında, enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, marttaki artışın analistlerin beklentilerinin üstünde kalması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE'deki artışın martta yüzde 1,3 düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Destatis, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Mart ayında enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 ucuzlasa da bir önceki aya göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Özellikle petrol ürünlerindeki sert yükseliş bu artışta lokomotif rolü oynarken, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar daha sınırlı kaldı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Almanya’da tüketici enflasyonu martta yüzde 2,7 ile Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu’da savaşın başlamasıyla akaryakıt ve ısınma giderlerinde görülen maliyet artışları nedeniyle uzmanlar, önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun yüzde 3 sınırını aşabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Üretici Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.