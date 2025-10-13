Almanya'da toptan eşya fiyatları artıyor

Almanya'da toptan eşya fiyatları, eylülde gıda, içecek ve tütün mamulleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmeye devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 1,2 oldu.

Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,5, ağustosta ise yüzde 0,7 artış kaydetti. Toptan eşya fiyatlarındaki bu artışta gıda, içecek ve tütün mamullerinin fiyatları etkili oldu.

Bu ürünlerin fiyatları, Eylül 2024’e göre ortalama yüzde 4,2 daha yüksektir.

Eylülde kahve ve çay ürünlerinde yüzde 22,2 artış görüldü. Et ve canlı hayvan fiyatlarının yıllık artışı ise sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 10,7 olarak belirlendi.

Aynı dönemde, süt, yumurta ve yemeklik yağ fiyatları yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

Toptan satışlar, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktasıdır. Bu nedenle gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşır.

Almanya'daki yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2 iken, eylülde yüzde 2,4 seviyesine yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır