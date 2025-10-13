FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya'da toptan eşya fiyatları artıyor

Almanya'da eylülde toptan eşya fiyatları yükseldi. Gıda, içecek ve tütün mamullerindeki artış etkili oldu.

Almanya'da toptan eşya fiyatları artıyor

Almanya'da toptan eşya fiyatları, eylülde gıda, içecek ve tütün mamulleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmeye devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 1,2 oldu.

Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,5, ağustosta ise yüzde 0,7 artış kaydetti. Toptan eşya fiyatlarındaki bu artışta gıda, içecek ve tütün mamullerinin fiyatları etkili oldu.

Bu ürünlerin fiyatları, Eylül 2024’e göre ortalama yüzde 4,2 daha yüksektir.

Eylülde kahve ve çay ürünlerinde yüzde 22,2 artış görüldü. Et ve canlı hayvan fiyatlarının yıllık artışı ise sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 10,7 olarak belirlendi.

Aynı dönemde, süt, yumurta ve yemeklik yağ fiyatları yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

Toptan satışlar, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktasıdır. Bu nedenle gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşır.

Almanya'daki yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2 iken, eylülde yüzde 2,4 seviyesine yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Köyleri terk edip gidenler geri dönecek' İlçeye yeni kuruldu'Köyleri terk edip gidenler geri dönecek' İlçeye yeni kuruldu
Çin eylülde ihracat ve ithalat artışı kaydettiÇin eylülde ihracat ve ithalat artışı kaydetti

Anahtar Kelimeler:
Almanya Gıda fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.