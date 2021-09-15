E-ticaret devi Amazon 125 bin kişiyi işe alacak! İşte saatlik çalışma ücreti

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, gelecek aylarda ABD’de depo ve nakliye operasyonları için 125 bin yeni çalışanı işe alacaklarını açıkladı.

SAATLİK ASGARİ ÜCRETİ EN AZ 18 DOLAR

Amazon Teslimat Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dave Bozeman, Reuters'e verdiği demeçte, şirketin saatlik asgari ücreti 17 dolardan 18 doların üzerine çıkaracaklarını ve bazı yerlerde çalışanlara işe başlangıç ikramiyesi olarak 3 bin dolar vereceklerini söyledi.

Amazon'un son maaş artışını sektör genelindeki güçlü rekabete bağlayan Bozeman, 125 bin yeni çalışanın şirketin büyümesine destek olacağını aktardı.

Amazon, ABD’de bu yılın başlarında açılan 250'den fazla tesise ek olarak, bu ay hizmete giren 100 lojistik tesisin işletilmesinde yeni işe alınacak çalışanların görevlendirileceğini açıkladı. Şirket, işe alım programı hakkında detaylı bilgi vermezken, tam ve yarı zamanlı olan pozisyonların mümkün olan en kısa sürede doldurulacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ ALANINDA 55 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay açıklama yapan şirket CEO'su Andy Jassy, eylül ayında 55 bin teknoloji çalışanını işe alacağını açıklamıştı.

Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz ay şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275,000 çalışanı bulunuyor.



