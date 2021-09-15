FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. E-ticaret devi Amazon 125 bin kişiyi işe alacak! İşte saatlik çalışma ücreti

E-ticaret devi Amazon 125 bin kişiyi işe alacak! İşte saatlik çalışma ücreti

15.09.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri listesinin başında olan Amazon, önümüzdeki aylarda ABD’de, depo ve nakliye operasyonları için 125 bin yeni çalışanı işe almayı planladığını ve saatlik asgari ücreti 18 doların üzerine çıkardığını açıkladı.

E-ticaret devi Amazon 125 bin kişiyi işe alacak! İşte saatlik çalışma ücreti

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, gelecek aylarda ABD’de depo ve nakliye operasyonları için 125 bin yeni çalışanı işe alacaklarını açıkladı.

SAATLİK ASGARİ ÜCRETİ EN AZ 18 DOLAR

Amazon Teslimat Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dave Bozeman, Reuters'e verdiği demeçte, şirketin saatlik asgari ücreti 17 dolardan 18 doların üzerine çıkaracaklarını ve bazı yerlerde çalışanlara işe başlangıç ikramiyesi olarak 3 bin dolar vereceklerini söyledi.

Amazon'un son maaş artışını sektör genelindeki güçlü rekabete bağlayan Bozeman, 125 bin yeni çalışanın şirketin büyümesine destek olacağını aktardı.

Amazon, ABD’de bu yılın başlarında açılan 250'den fazla tesise ek olarak, bu ay hizmete giren 100 lojistik tesisin işletilmesinde yeni işe alınacak çalışanların görevlendirileceğini açıkladı. Şirket, işe alım programı hakkında detaylı bilgi vermezken, tam ve yarı zamanlı olan pozisyonların mümkün olan en kısa sürede doldurulacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ ALANINDA 55 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay açıklama yapan şirket CEO'su Andy Jassy, eylül ayında 55 bin teknoloji çalışanını işe alacağını açıklamıştı.

Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz ay şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275,000 çalışanı bulunuyor.

Dünyanın en zengin 4. kişisi! Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!Dünyanın en zengin 4. kişisi! Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 seferde 25 bin lira kazandılar4 seferde 25 bin lira kazandılar
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Petrol devlerinin geliri 825 milyar doları aştıPetrol devlerinin geliri 825 milyar doları aştı
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İşte en çok tercih edilen otomobiller

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

Kritik rakamlar açıklandı! Altın fiyatları yükseldi

Kritik rakamlar açıklandı! Altın fiyatları yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.