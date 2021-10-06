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Amazon'dan ABD dışındaki ilk "4 yıldızlı" mağazasını İngiltere'de açtı

06.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, gıda ürünleri dışındaki ürünlerin satışının yapıldığı ABD dışındaki ilk mağazasını İngiltere'de açtığını duyurdu.

Amazon'dan ABD dışındaki ilk "4 yıldızlı" mağazasını İngiltere'de açtı

Kent şehrindeki Bluewater Alışveriş Merkezi'nde yer alan Amazon mağazası, online müşterileri tarafından "4 yıldız ve üstü" ile değerlendirilmiş yaklaşık 2 bin ürünü bir arada sunuyor.

30 MAĞAZASI VARDI

ABD'de benzer şekilde yıldızlı ürünlerin satıldığı 30 mağazası olan Amazon'un, elektronik ürünlerden ev aletlerine, mutfak ürünlerinden video oyunlarına kadar geniş bir ürün seçkisi bulunuyor. Mağazada, "en çok istenenler" bölümünde, online perakende şirketi müşterilerinin tercih ettiği ürünler sergileniyor. Mağazada, internet sitesindeki ürünlerle aynı fiyat sunuluyor.

Müşteriler, internet üzerinden satın altıkları ürünleri, dilerse bu mağazadan da teslim alabiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan perakende danışmanlık şirketi NBK'nin perakende uzmanı Natalie Berg, Amazon'un internet perakende devi bir şirket olarak fiziksel mağaza açma stratejisini değerlendirirken, şunları kaydetti:

Burada amaç, daha fazla müşteriyi alışverişe yönlendirmek, (mağazalara) ürün taşımak değil, insanları Amazon"un ekosistemine cezbetmek. Bu; alışveriş yapanların Amazon'un cihazlarıyla etkileşim kurmasını sağlamak, Prime müşterilerine üyeliklerinin değerini hatırlatmak, çevrim içi siparişlerin toplanması ve iade edilmesi söz konusu olduğunda ek seçenekler sunmakla ilgili. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amazon İngiltere
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