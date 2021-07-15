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Apple hisseleri yeni rekor kırdı

15.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple hisseleri iPhone üretimini artıracağı haberi sonrası yeni bir rekor kırdı.

Apple hisseleri yeni rekor kırdı

Bloomberg News’in Apple’ın bu yıl yeni nesil iPhone modellerinin üretimini 90 milyon adede yükselteceği haberi sonrası Apple hisseleri bugün yüzde 2.3 yükseldi. Böylece Apple hisseleri Haziran’da gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık yüzde 20 oranında yükseliş kaydetti.

HEDEFLEDİĞİ RAKAMIN ÜSTÜNDE

Haber sonrası Apple’ın tedarikçileri olan Skywork Solutions hisseleri yüzde 4.2, Qorvo yüzde 3.5, Cirrus Logic yüzde 2.5, Broadcom hisseleri yüzde 1.7, Micron Technology ise yüzde 2.9 oranında yükseldi.

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Apple’ın hedeflediği üretim rakamı, 2020 yılı rakamlarının oldukça üzerinde.

New Street Research 90 milyon üretim rakamının oldukça ‘güçlü bir rakam’ olduğunu ve şirketin agresif bir hedef koyduğunu belirtti.

Öte yandan JP Morgan Apple için hedef fiyatını 170 dolardan 175 dolara yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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