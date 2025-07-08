Aralarında Twitch ve TikTok da var! O ülkeden platformlara ceza

Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitch, TikTok, Pinterest’in 7’şer milyon ruble, Wikipedia’nın ise 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

APPLE, GOOGLE VE FACEBOOK'A DA CEZA VERİLMİŞTİ

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Google ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır