FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Artan yakıt fiyatları Nijerya'yı vurdu! Hava yolları uçuşları durduruyor

Artan yakıt fiyatları Nijerya'yı vurdu! Hava yolları uçuşları durduruyor

08.05.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sadece tarafları ve komşu ülkeleri değil, tüm dünyada derin izler bırakmaya devam ediyor. Savaşın en ağır sonuçlarından biri de küresel çapta yol açtığı ekonomik hasar. Nijerya da savaştan etkilenmiş durumda. Ülkede yakıt fiyatlarının artışı, Nijerya Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurmasına neden oldu.

Artan yakıt fiyatları Nijerya'yı vurdu! Hava yolları uçuşları durduruyor

Nijerya Afrika kıtasında petrol ve doğal gaz zenginliğiyle biliniyor. Ancak savaş tüm dünyayı etkilediği gibi Nijerya'yı da etkiledi. Yakıt fiyatlarının artması nedeniyle Nijerya Hava Yolları dikkat çeken bir karar aldı.

thumbs_b_c_cac7320d4d50e52ec7a0f580e69178fb

Nijerya Hava Yolları işletmecilerinden (AON) yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl yakıt fiyatlarının nerdeyse 4 kat arttığı ve hava yollarının 4 aydır hizmetleri sübvanse etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ülkede yarından itibaren tüm yurt içi uçuşların durdurulacağı kaydedilen açıklamada, "Dünyadaki hiçbir hava yolu, kısa sürede bu kadar astronomik bir yükselişin bu tür ani şokunu kaldıramaz." denildi.

Açıklamada, AON'un hükümete artan yakıt fiyatları için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

HAVA YOLLARINA ÇAĞRI

Öte yandan, Havacılık Bakanlığı, hava yollarını "operasyonları durdurmanın Nijeryalılar ve küresel yolcular üzerindeki çarpan etkisini dikkate alma" çağrısı yaptı.

Nijeryalı Tüketiciyi Koruma Kurumu ise Nijerya Hava Yolları'nın "Uçuşları durdurmanın yolcular üzerindeki etkisini ve böyle bir eylemle ilgili zorlukların büyüklüğünü dikkate almasını" istedi.

FİYATLAR 3 KATINA ÇIKTI

Nijerya'da artan yakıt fiyatları nedeniyle mart ayından bu yana birçok uçuş iptali ve gecikme yaşandı. Uçuş fiyatları da son haftalarda bazı güzergahlarda 3'e katlandı.

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştıABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
“Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyardı“Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyardı
Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber! Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!
Anahtar Kelimeler:
Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Tarladan 2 liraya alınıyor! Tezgahta ise 10 lira

Tarladan 2 liraya alınıyor! Tezgahta ise 10 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.