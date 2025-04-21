Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

ABD'nin korumacı ticaret politikası, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi. Analistler, toplantılardan küresel ekonomiye ilişkin gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Asya tarafında ise Çin ve ABD arasında ticaret odaklı gerilim bölge borsalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çin ve ABD arasında ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişeleri varlığını korumasına karşın bölge ülkelerinin piyasaları destekleyici tavrı risk algısının yükselmesinin önüne geçiyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu, ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.

Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumaya kararlı ve muktedir olduğu belirtilen açıklamada Çin'in tüm taraflarla dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 34.280 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.488 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.291 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 değer kazanarak 77.384 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da ise tatil sebebiyle piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilmiyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır