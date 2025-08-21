FİNANS

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu mesajlar ve ABD teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir bölge endekslerinde risk iştahını törpülüyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Fed'in dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi.

Toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu mesajların, Fed'in gevşeme patikasına yönelik belirsizliklerin devam ettiğine işaret eden analistler, bu sebeple Asya tarafında risk iştahının zayıf kaldığını söyledi.

ABD teknoloji şirketlerinin hisseleri bilanço sezonunda yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonlarıyla bir süredir satıcılı bir seyir izlerken, söz konusu seyir bölge endekslerindeki hisselere de taşındı.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören yarı iletken üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,1, Tokyo Electron'un hisseleri ise yüzde 2,4 kayıpla günü tamamladı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak. Ueda'nın ülkedeki para politikasına yönelik yapabileceği açıklamalar bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelere ek olarak, Japonya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, 20 yıllık devlet tahvilinin getirisi de 1999'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, Japonya'nın kamu borcuna ilişkin artan endişelerin uzun vadeli tahvil faizlerini tarihi seviyelere taşıdığını belirtti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,9 ile bir önceki veri dönemine göre yükselirken, sektörde genişlemeye işaret eden eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Ülkede hizmet sektörü PMI ise yüzde 52,7 ve bileşik PMI 51,9 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 42.640 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 yükselişle 3.141,74 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.760 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.996 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 82.097 puan seviyesinden işlem görüyor. (AA)

  • Fed'in toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin arttığını bildirdi.
  • Analistler, Fed'in şahin tonlu mesajlarının gevşeme patikasındaki belirsizlikleri vurguladığını belirtti.
  • ABD teknoloji şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların temkinli duruşları ile satıcılı bir seyir izledi.
  • Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
  Japonya'da ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,9 ile genişlemeye işaret eden eşik değer olan 50'nin altında kaldı.
Asya borsa
