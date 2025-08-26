FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Trump'ın tarife açıklamaları bölge piyasalarında yakından takip ediliyor. Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Trump'ın Çin'in mıknatıs ihracatına yönelik eleştirileri ticaret savaşlarının canlanabileceği endişesini yeniden gündeme getirirken, Çin tarafından konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırlayan Trump, Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15'lik gümrük tarifesi anlaşmasının değişmeden kalacağını vurguladı.

Analistler, bölge endekslerinde tarifelere yönelik bir süredir devam eden iyimserliklerin Trump'ın açıklamaları sonrası azaldığını belirterek, büyük oranda çözülen anlaşmazlıkların tekrar gündeme gelmesinin küresel ekonomi ve ticaret açısından riskler barındırabileceğini söyledi.

Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığına yönelik haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olan bir diğer unsur oldu.

Bugün Asya tarafında açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesinde gelerek, beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 düşüşle 3.179,36 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10 azalışla 42.338,00 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 kayıpla 3.878 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 25.708 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 81.094 puanda bulunuyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermemesi durumunda yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirtti.
  • Çin'in mıknatıs ihracatına yönelik eleştirileri, ticaret savaşları endişelerini yeniden gündeme getirdi.
  • Trump, Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15 gümrük tarifesinin değişmeyeceğini vurguladı.
  • Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki iyimserliği azalttığını ve anlaşmazlıkların riskler barındırabileceğini ifade etti.
  • Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almasına dair haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni alıp 20 km gittiği araba yandı! 'Full ekspertiz yaptırdık, 20 dakikada geldiği durum bu' Yeni alıp 20 km gittiği araba yandı! 'Full ekspertiz yaptırdık, 20 dakikada geldiği durum bu'
İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu! İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
5.32
7.015.580.778,84
% 1.33
10:45
THYAO
342
3.112.851.162,50
% 1.11
10:45
TEHOL
30.6
1.520.752.111,04
% 4.15
10:45
AKBNK
69.95
1.478.037.276,55
% 1.01
10:45
YKBNK
34.2
1.451.792.514,36
% 0.83
10:45
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Üniversite mezununa 25 bin TL, eli tornavida tutana 100 bin TL!

Üniversite mezununa 25 bin TL, eli tornavida tutana 100 bin TL!

İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu!

İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu!

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.