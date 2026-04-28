FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Avro Bölgesi'nde bankalar ilk çeyrekte kredi musluklarını kıstı

Avro Bölgesi'ndeki bankaların yılın ilk çeyreğinde şirketlerin krediye erişimini beklenenden daha sert bir şekilde kısıtladığı belirtildi.

ECB'nin bölgedeki 161 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Nisan 2026 Banka Kredi Anketi (BLS) raporu yayımlandı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki bankalar, yılın ilk çeyreğinde şirketlerin krediye erişimini beklenenden daha sert bir şekilde kısıtladı.

Bankaların kurumsal krediler için uyguladığı onay kriterlerindeki sıkılaşma, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bankalar, kredi standartlarındaki bu sert değişimin ana nedenleri olarak ekonomik görünüme ilişkin artan risk algısını ve düşük risk toleransını gösterdi.

Özellikle enerji yoğun sektörler ve Orta Doğu ile ticari bağları olan firmalara yönelik kredi iştahının azaldığı görüldü.

Şirketlerin kredi talebinde yılın ilk çeyreğinde hafif bir düşüş yaşandı. Anket sonuçları, firmaların yüksek belirsizlik nedeniyle sabit yatırımlarını ertelediğini ortaya koydu.

Öte yandan, yükselen enerji fiyatları nedeniyle bazı firmaların işletme sermayesi ve likidite ihtiyaçları için kredi talebinde bulunduğu gözlemlendi.

Hane halkı tarafında ise durum daha durağan seyretti. Konut kredisi talebi değişim göstermezken tüketici kredilerine yönelik talep azalan tüketici güveni ve yüksek faiz oranları nedeniyle sert bir düşüş kaydetti.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİ

Bankalar, 2026'nın ikinci çeyreğinde de kredi standartlarındaki sıkılaşmanın "daha belirgin ve yaygın" bir hal alacağını öngörüyor.

Başta İran olmak üzere Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini ve bankaların kendi fonlama maliyetlerini artırmasının, kredi musluklarının bir süre daha kapalı kalmasına neden olması bekleniyor.

Özellikle konut ve tüketici kredilerinde, azalan güven endeksi ve harcamalardaki daralma sebebiyle talebin düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

GÖZLER ECB KARARINDA

Anket sonuçları, ECB’nin para politikası rotası açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Birçok uzman, ECB'nin, perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan, İran ile yaşanan gerilim ve buna bağlı olarak tırmanan enflasyonist baskılar karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu ve müdahaleye hazır bulunduğu mesajını yineledi.

Uzmanlar, mevcut sıkılaşma eğilimi ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, haziran ayındaki toplantıda bir faiz artışının güçlü bir ihtimal olarak masada olduğunu belirtiyor.

Bu arada, Eurosystem'in, Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda dört defa yapılıyor. Son anket, 19 Mart-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
banka Avro Bölgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.