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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, mart ayında önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar martta, şubat ayına kıyasla yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Piyasa beklentileri perakende satışların aylık yüzde 0,1 düşeceği, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2 ile Malta'da, yüzde 1,4 ile Belçika ve Hırvatistan'da ve yüzde 1,1 ile Bulgaristan'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 2 ile Slovenya'da yüzde 1,3 ile Estonya'da ve yüzde 0,9 ile Slovakya'da kaydedildi.

Martta yıllık bazda perakende satışların en fazla arttığı ülkeler yüzde 9,4 ile Lüksemburg ve yüzde 5,4 ile Bulgaristan olurken, en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 2,9 ile Slovakya, yüzde 1,8 ile Polonya ve yüzde 1,4 ile İtalya olarak belirlendi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi avro
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