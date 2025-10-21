Avro bölgesinde kamu borcu yükseldi

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesine ulaştı.

Eurostat, AB ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Birinci çeyrek verileri, kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 87,7 olduğunu gösteriyordu. İkinci çeyrek itibarıyla bu oran yüzde 88,2'ye çıktı.

AB'de de ilk çeyrek oranı yüzde 81,5 iken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 81,9'a yükseldi.

Toplam kamu borcu ise Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 677 milyar avro, AB'de 15 trilyon 47 milyar avro seviyesine ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke Yunanistan oldu. Oran yüzde 151,2 olarak belirlendi.

Yunanistan'ı, yüzde 138,3 ile İtalya izledi. Fransa yüzde 115,8, Belçika yüzde 106,2 ve İspanya da yüzde 103,4 oranlarıyla devam etti.

En düşük oranlara sahip ülkeler ise Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan oldu. Estonya'nın oranı yüzde 23,2, Lüksemburg yüzde 25,1 ve Bulgaristan yüzde 26,3 olarak tespit edildi.

AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı da yükseldi. İlk çeyrek oranı yüzde 2,8 iken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 2,9'a çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,7'de sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında en yüksek bütçe açığı, Romanya'da yüzde 8,7 olarak belirlendi. Polonya yüzde 8,5, Fransa yüzde 5,4, Belçika yüzde 4,9, Avusturya yüzde 4,5 ve Hırvatistan da yüzde 4,2 ile devam etti.

AB kurallarına göre, kamu borçları GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemeli. Bütçe açıkları ise GSYH'nin yüzde 3'ünü aşmamalıdır.

Bu sınırlar aşıldığında, tedbirler AB Komisyonuna bildirilir. (AA)Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır