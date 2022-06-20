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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 5,8 yükseldi

20.06.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da cuma günü 117,7 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 5,8 artarak 124,52 avroya çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 5,8 yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 124 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.17'de cuma günün kapanışına göre yüzde 5,8 artarak megavatsaat başına 124,52 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve bu durumun oluşturduğu endişe ortamı etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen 167 milyon metreküp seviyesindeki gaz arzının teknik sorunlar nedeniyle 16 Haziran itibarıyla günde 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirmişti.

Avrupa'dan gelen gaz miktarının düşmesi, AB ülkelerini alternatif kaynaklar aramaya itti. Almanya ve Avusturya elektrik üretiminde doğal gaz yerine kömür kullanımını gündeme getirdi. (AA)

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