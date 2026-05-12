Avustralya'dan İran bağlantılı 11 hedefe yaptırım

Avustralya, İran bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluşa yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların, İran'ın balistik füze programına finansman sağladığı öne sürülen ağları hedef aldığı belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki paylaşıma göre, Bakan Penny Wong, mali yaptırım ve seyahat yasağının, İran'ın güvenlik ve finans ağlarıyla bağlantılı 7 kişi ile 4 kuruluşu hedef aldığını bildirdi.

Yaptırımların hedefindeki kişi ve kuruluşların, "insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu" savunan Wong, yaptırımların, İran'ın balistik füze programına finansman sağladığı öne sürülen gölge bankacılık ağını da kapsadığını ifade etti.

Bakan Wong, Canberra hükümetinin şimdiye kadar İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik 230'dan fazla yaptırım uyguladığını vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

