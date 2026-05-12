FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor 'Müşteri sıkıntısı yok'

Karadeniz Bölgesi'nin gezgin arıcıları, yeni sezon çiçek balı üretimi için Doğu Anadolu yaylalarına göç etmeye başladı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık 32 yıldır arıcılık yapan emekli imam Emin Çoban da yeni sezon için arı kolonilerini Erzurum yaylalarına taşıdı.

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor 'Müşteri sıkıntısı yok'
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Karadeniz'in gezgin arıcıları yeni sezon için Doğu Anadolu'nun dağlarını mesken tuttu! Akşam saatlerinde Giresun'un Eynesil ilçesinde arı kovanlarının girişlerini kapatarak kiraladıkları kamyona yükleyen arıcılar, gece boyunca süren yolculuğun ardından sabah saatlerinde Erzurum'daki yaylalara ulaştı. Arı kolonilerini yeni sezon için uygun alanlara yerleştiren Emin Çoban, yıllardır aynı heyecanla yollara çıktıklarını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: İşte yıl sonu için rakam Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: İşte yıl sonu için rakam

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor Müşteri sıkıntısı yok 1

"ÖZELLİKLE SON 5 YILDIR ERZURUM'A GELİYORUZ"

1994 yılından beri arıcılık yaptığını belirten Çoban, arıcılığa birkaç koloniyle başladığını ifade ederek, "Yıllar içerisinde büyüttük. Özellikle son 5 yıldır Erzurum'a geliyoruz. Daha önce Bayburt tarafına gidiyorduk ancak Erzurum'daki çiçek çeşitliliği daha fazla olduğu için burayı tercih ediyoruz. Bin çeşit çiçek var diyebiliriz. Şeker katkılı bal üretmiyoruz. Doğal bal üretimi için yüksek rakımlı yaylaları tercih ediyoruz. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle Erzurum'a biraz geç geldik. Yeşilyayla ile Umudum bölgesinde kendi satın aldığımız araziye arılarımızı yerleştireceğiz. Erzurum'da yaklaşık bir ay kaldıktan sonra güçlü kolonileri komar ve kestane balı için yeniden Karadeniz'e götüreceğiz. Kestane balı hasadının ardından tekrar Erzurum'a döneceğiz. Sezonu Tortum yolu üzerindeki yaklaşık 2 bin 100 metre rakımlı Karagöbek bölgesinde tamamlayacağız" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor Müşteri sıkıntısı yok 2

"MÜŞTERİ SIKINTISI YAŞAMIYORUZ"

Son yıllarda iklim şartlarının arıcılığı olumsuz etkilediğini dile getiren Çoban, "2023 yılından sonra istediğimiz verimi alamadık. Yoğun bal akımı en son 2023 yılında yaşandık. Yağışlı havalarda kekikten, güneşli havalarda ise geven bitkisinden verim alıyoruz. Ancak çoğu zaman ancak masrafımızı çıkarabiliyoruz. Şekersiz bal ürettiğimiz için kolonilerde ortalama 10 kilo civarında bal oluyor. Güçlü sezonlarda bu miktar 20-30 kiloya kadar çıkabiliyor. Vatandaş gerçek balı artık ayırt ediyor. Bizi bilen müşterilerimiz balımıza güveniyor. Bu nedenle müşteri sıkıntısı yaşamıyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Erdursun'dan emeklilik başvurusu çıkışı 'EYT'yi işaret etti Özgür Erdursun'dan emeklilik başvurusu çıkışı 'EYT'yi işaret etti

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor Müşteri sıkıntısı yok 3

Arıcılığın büyük emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Çoban, gece yapılan yolculukların oldukça yorucu geçtiğini belirterek, "Akşam Eynesil'den çıkıp sabah Erzurum'a ulaşıyoruz. Yorucu oluyor ama bu iş sevmeden yapılmaz. Kimisi balık tutmayı sever, kimisi gezmeyi. Ben hem gezmeyi hem arıcılığı seviyorum. İnsan önce arıya ve arıcılığa aşık olacak. Bu iş bir aşk meselesi" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar 150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Göç etmeye başladılar: 32 yıldır yapıyor Müşteri sıkıntısı yok 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2024 Ocak’tan beri en yüksek seviye!2024 Ocak’tan beri en yüksek seviye!
İş kadını Derya Üzüm'ün korkunç ölümü! Kaza anı kameradaİş kadını Derya Üzüm'ün korkunç ölümü! Kaza anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Arıcı Arıcılık göç müşteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.