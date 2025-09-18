Avustralya'nın Rusya'ya yaptırımları ve petrol fiyat tavanı

Avustralya hükümeti, Rusya'nın petrol gelirini sınırlamak amacıyla petrol fiyat tavanını düşürdü. Ayrıca, Rusya'ya ait 95 'gölge filo' gemisini yaptırım listesine aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol için uygulanan tavan fiyatın, varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiğini açıkladı.

Bu adım, Rus ham petrolünün piyasa değerinin düşürülmesi ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılması hedefini taşımaktadır. Bakanlık, "Rusya'nın işgalini finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için petrol gelirlerinin kısıtlanmasını da içeren kararlı ve eşgüdümlü adımlar atmayı sürdüreceğiz." şeklinde bir ifade kullandı.

Ayrıca, Rusya'ya savaşı derhal sona erdirme ve yasa dışı ilhak ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapıldı. Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo" gemilerinden 95'inin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Canberra hükümeti, Haziran 2025'ten bu yana yaptırım uyguladığı gemi sayısının 150'nin üzerine çıktığını duyurdu.

Rusya'nın, batı yaptırımlarını aşmak için eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" kurduğu ifade ediliyor. Bu filonun, Rusya'nın petrol ve diğer mallarını gizlice taşımak amacıyla kullanıldığı bildirilmektedir.

Bu gemilerin, bayrak değiştirerek, takip sistemlerini devre dışı bırakarak ve yetersiz sigorta kapsamında faaliyet göstererek uluslararası yaptırımları delmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu durum, çevre ve denizcilik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır