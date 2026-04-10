Benzin ve motorin cep yakıyor! Avrupa'da fiyatlar zirvede

Orta Doğu'daki gerilim, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını hızla yukarı çekti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken, bu artış pompa fiyatlarına da sert şekilde yansıdı.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELDİ

Avrupa Birliği'nde benzin fiyatları şubat sonuna göre yaklaşık yüzde 15, motorin fiyatları ise yüzde 30 yükseldi. Avrupa Komisyonu'nun 2 Nisan 2026 tarihli verilerine göre, AB genelinde litre başına ortalama benzin fiyatı 1,87 euro, motorin fiyatı ise 2,07 euro seviyesine ulaştı.

EN PAHALI VE EN UCUZ ÜLKELER

Motorin fiyatlarında en yüksek seviyeler Hollanda (2,46 euro), Danimarka (2,36 euro) ve Almanya'da (2,29 euro) görülüyor. Bu ülkeleri Finlandiya ve Belçika takip ediyor.

En düşük motorin fiyatı ise 1,21 euro ile Malta’da. Macaristan, Slovenya ve Bulgaristan da en ucuz ülkeler arasında yer alıyor.

Benzin fiyatlarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. En pahalı benzin Hollanda'da litre başına 2,33 euro seviyesinde bulunurken, Danimarka ve Almanya üst sıralarda yer alıyor. En ucuz benzin ise Malta'da 1,34 eurodan satılıyor.

KRİZ SONRASI SERT ARTIŞ

28 Şubat 2026’da başlayan ABD–İsrail saldırıları öncesinde benzin fiyatı 1,64 euro seviyesindeyken, mart sonunda 1,87 euroya yükseldi. Aynı dönemde motorin fiyatı ise 1,59 eurodan 2,08 euroya çıkarak çok daha sert bir artış kaydetti.

VERGİLER FİYATLARIN NEREDEYSE YARISI

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Güncel verilere göre motorin fiyatlarının yaklaşık yüzde 44,6'sı, benzin fiyatlarının ise yüzde 52,1'i vergilerden kaynaklanıyor.

LPG FİYATLARI DA ARTIŞTA

AB genelinde LPG’nin ortalama litre fiyatı 0,84 euro seviyesinde bulunuyor. En ucuz LPG İtalya’da 0,66 eurodan satılırken, en pahalı ülke 1,26 euro ile Hırvatistan oldu.