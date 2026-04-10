Benzin ve motorin cep yakıyor! Avrupa'da fiyatlar zirvede

Savaş gerilimi petrolü yükseltti, Avrupa'da akaryakıt fiyatları arttı. Benzin %15, motorin %30 zamlandı; litre fiyatları birçok ülkede 2 euronun üzerine çıktı.

Begüm Özkaynak

Orta Doğu'daki gerilim, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını hızla yukarı çekti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken, bu artış pompa fiyatlarına da sert şekilde yansıdı.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELDİ

Avrupa Birliği'nde benzin fiyatları şubat sonuna göre yaklaşık yüzde 15, motorin fiyatları ise yüzde 30 yükseldi. Avrupa Komisyonu'nun 2 Nisan 2026 tarihli verilerine göre, AB genelinde litre başına ortalama benzin fiyatı 1,87 euro, motorin fiyatı ise 2,07 euro seviyesine ulaştı.

EN PAHALI VE EN UCUZ ÜLKELER

Motorin fiyatlarında en yüksek seviyeler Hollanda (2,46 euro), Danimarka (2,36 euro) ve Almanya'da (2,29 euro) görülüyor. Bu ülkeleri Finlandiya ve Belçika takip ediyor.

En düşük motorin fiyatı ise 1,21 euro ile Malta’da. Macaristan, Slovenya ve Bulgaristan da en ucuz ülkeler arasında yer alıyor.

Benzin fiyatlarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. En pahalı benzin Hollanda'da litre başına 2,33 euro seviyesinde bulunurken, Danimarka ve Almanya üst sıralarda yer alıyor. En ucuz benzin ise Malta'da 1,34 eurodan satılıyor.

KRİZ SONRASI SERT ARTIŞ

28 Şubat 2026’da başlayan ABD–İsrail saldırıları öncesinde benzin fiyatı 1,64 euro seviyesindeyken, mart sonunda 1,87 euroya yükseldi. Aynı dönemde motorin fiyatı ise 1,59 eurodan 2,08 euroya çıkarak çok daha sert bir artış kaydetti.

VERGİLER FİYATLARIN NEREDEYSE YARISI

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Güncel verilere göre motorin fiyatlarının yaklaşık yüzde 44,6'sı, benzin fiyatlarının ise yüzde 52,1'i vergilerden kaynaklanıyor.

LPG FİYATLARI DA ARTIŞTA

AB genelinde LPG’nin ortalama litre fiyatı 0,84 euro seviyesinde bulunuyor. En ucuz LPG İtalya’da 0,66 eurodan satılırken, en pahalı ülke 1,26 euro ile Hırvatistan oldu.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
72.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.61
Gazyağı
83.46
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Avrupa fiyat
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

