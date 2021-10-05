Biden, Cumhuriyetçileri topa tuttu

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell devletin borçlanabileceği azami tutarı belirleyen limit hakkında adım atılmasını istediklerini ancak yükseltilmesi için oy kullanmayacaklarını söylemiş ve sınırın artırılmasını iki defa engellemişti.

BÜTÇE KONUSUNDA BİR ARAYA GELEMİYORLAR

Cumhuriyetçiler Demokratların bütçe mutabakatı olarak bilinen bir hamle ile tek başlarına bu konuda bir adım atmasını isterken Demokratların kıdemli isimleri bu yönteme sıcak bakmıyorlar.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın açıklamasında konuşan Biden "Borç limitini yükseltmek borçlu olduğumuz meblağı ödemek anlamına gelir... yeni bir şey değil" dedi.

ABD'nin borç limitini aşmayacağını garanti edip edemeyeceğini sorulması üzerine Biden "Bunu ben garanti edemem. Bu konu Mitch McConnell'a kalmış durumda" dedi.

Biden konuyu McConnell ile görüşmek niyetinde olduğunu dile getirdi.

Reuters



