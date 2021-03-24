FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Brent petrolün varil fiyatı 61,39 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı 61,39 dolar oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2021 10:01 | Son Güncelleme

23 Mart kapanışını 60,79 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol fiyatları, 64,30 dolara kadar yükseldi. Bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 61,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,25 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 61,39 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe nedeniyle yüzde 5,93 değer kaybederken, WTI ham petrolü ise yüzde 6,16 ile sert bir düşüş kaydetti.

'DÜŞÜK PETROL FİYATLARINDAN YARARLANMAK'

Uzmanlar, yatırımcıların düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlamasının fiyatlarda bir miktar yükseliş sağladığını kaydetti. Ancak Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve üçüncü dalga endişeleri başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ülkede koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar petrol piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.

Borsada, açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor! Açığa satış emri nedir?Borsada, açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor! Açığa satış emri nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina dün Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşıladığını ancak AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını ifade etti.

Gallina, AstraZeneca aşısının daha uygun fiyatlı olduğu, daha kolay nakliye edildiği ve yılın ilk yarısında yüksek sayılarda tedarik sağlanacağı için tercih edildiğini belirterek, henüz AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarının dörtte birini bile alamadıklarını söyledi.

ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu'nun dün Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'de yürütülen deney sonuçlarının, "zaman aşımına uğramış bilgiye" dayanıyor olabileceğini açıklaması ise söz konusu aşıya yönelik yeni bir tartışmayı daha gündeme getirdi.

ABD'DE STOKLARDA ARTIŞ TAHMİNİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarında yaşanan artışın, talebin düşüşe geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatlardaki yatay seyri destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklentinin aksine 2 milyon 927 bin varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 63,31 ile 67,34 dolar aralığının direnç, 59,28 ile 55,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

Küresel piyasalar, imalat sanayi verilerine odaklandı! İşte piyasalarda takip edilecek verilerKüresel piyasalar, imalat sanayi verilerine odaklandı! İşte piyasalarda takip edilecek veriler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Dikkat çeken Avro Bölgesi açıklamasıDikkat çeken Avro Bölgesi açıklaması
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın
Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın
Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı
Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı
'Gram altın 600 lira olabilir'
'Gram altın 600 lira olabilir'
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Elleriyle yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!
Elleriyle yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı'
Dikkat çeken Avro Bölgesi açıklaması
Brent petrolde fiyatlar düşmeye devam ediyor!
Brent petrolde fiyatlar düşmeye devam ediyor!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor, işte piyasalarda takip edilecek veriler!
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler!
Alman ekonomisi TL'deki düşüşten endişeli
Alman ekonomisi TL'deki düşüşten endişeli
JP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladı
Dev kuruluşlar TCMB görev değişikliğini yorumladı
Brent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştü
Brent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.