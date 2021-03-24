Brent petrolün varil fiyatı 61,39 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe nedeniyle yüzde 5,93 değer kaybederken, WTI ham petrolü ise yüzde 6,16 ile sert bir düşüş kaydetti.

'DÜŞÜK PETROL FİYATLARINDAN YARARLANMAK'

Uzmanlar, yatırımcıların düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlamasının fiyatlarda bir miktar yükseliş sağladığını kaydetti. Ancak Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve üçüncü dalga endişeleri başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ülkede koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar petrol piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina dün Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşıladığını ancak AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını ifade etti.