FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Causal Dining Group restoran grubu iflas etti

Causal Dining Group restoran grubu iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

İngiltere’nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu. Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Causal Dining Group restoran grubu iflas etti

Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group’tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi.

Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi.

Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 kişiye istihdam sağlıyordu.

Dün İngiltere’nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Goldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022'deGoldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022'de
Altın alınır mı? 2021 altın tahminleriAltın alınır mı? 2021 altın tahminleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Bakan açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Bakan açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kahve devinden kötü haber!

Kahve devinden kötü haber!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'nin önde gelen şirketleri 12 bin kişiyi işten çıkaracak

12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

Goldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022'de

Goldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022'de

Suudi Arabistan'da KDV yüzde 5'ten 15'e çıktı

Suudi Arabistan'da KDV yüzde 5'ten 15'e çıktı

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

Dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu

ABD'de 45 milyon kişi işini kaybetti

ABD'de 45 milyon kişi işini kaybetti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.