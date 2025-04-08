FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Çin, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti! Ticaret savaşında rota şimdi farklı bir yöne evrildi: “Yükümlülüklere aykırı”

Çin, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti! Ticaret savaşında rota şimdi farklı bir yöne evrildi: “Yükümlülüklere aykırı”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
08.04.2025 23:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.

Çin, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti! Ticaret savaşında rota şimdi farklı bir yöne evrildi: “Yükümlülüklere aykırı”

DTÖ'nün açıklamasına göre, Çin'in, ABD'nin ülkesinden yapılan ithalata 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 ve tüm ticaret ortaklarına 5 Nisan'dan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulamasını içeren tedbirlere ilişkin anlaşmazlık istişaresi talebi, bugün DTÖ üyeleriyle paylaşıldı.

Çin, talebinde, bu tedbirlerin ABD'nin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Gümrük Kıymetleri Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın çeşitli hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savundu.

thumbs_b_c_bd26c1b528787803db251088abd44439

ANLAŞMAZLIK İSTİŞARESİ TALEBİ SÜRECİ

Bir ülkenin istişare talebinde bulunması, DTÖ'de bir anlaşmazlığın resmen başlatılması anlamına geliyor.

thumbs_b_c_16abc5c4e188d59a7c98545281f1bbf0

İstişarelerle, taraflara konuyu tartışma ve dava yoluna gitmeden çözüm bulma fırsatı verilmesi hedefleniyor. 60 gün sonra istişarelerle anlaşmazlığın çözülmemesi halinde, şikayetçi taraf DTÖ'de bir panel tarafından karar verilmesini talep edebiliyor.

(AA)

Canlı Borsa
İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!
Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"
Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri abd ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.