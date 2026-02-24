FİNANS

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldı

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 15-25 Şubat tarihlerini kapsayan tatilde ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı 2,8 milyara ulaştı.

Günlük ortalama seyahat sayısı geçen yılki tatil dönemine kıyasla yüzde 8,2 artarak 311 milyon oldu. 353 milyon seyahatin yapıldığı 20 Şubat'ta günlük rekor kırıldı.

Kara yoluyla kişisel otomobillerle yapılan seyahatler, günde ortalama 270 milyon ile toplam seyahatlerin yüzde 86'sını oluşturdu.

Demir yolu, hava yolu, deniz ve nehir hatlarında yapılan seyahatlerde de önceki yıllara kıyasla artış kaydedildi.

Öte yandan tatil döneminde yurt dışından Çin'e ve Çin'den yurt dışına 17,8 milyon seyahat yapıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

