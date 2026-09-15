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Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş ağustosta da devam etti.

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ağustos 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 0,9, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,7, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,1 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 2,7, ikinci kuşak kentlerde yüzde 4,9 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,6 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda geriliyor.

Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Gayrimenkul yatırımları bu yılın ilk 8 ayında yüzde 19,9 gerilerken yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 12,1 azaldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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