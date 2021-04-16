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Çin ekonomisi Q1'de %18.3 ile rekor büyüdü

16.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ekonomisinin büyüme hızı, geçen yıl koronavirüs salgınının yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla bu yılın ilk çeyreğinde keskin artış kaydetti. Çin'in rakamları yayınlamaya başladığı 1992 yılından bu yana en iyi üç aylık büyüme olduğu açıklandı.

Çin ekonomisi Q1'de %18.3 ile rekor büyüdü

Çin'de gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %18.3 büyürken Reuters anketine katılan ekonomistler %19 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

1992 YILINDAN BERİ İLK!

CNN'in haberine göre bu, Çin'in rakamları yayınlamaya başladığı 1992 yılından bu yana en iyi üç aylık büyüme. Hükümete göre, üç aylık bazda Çin ekonomisi Ocak-Mart döneminde yalnızca yüzde 0,6 büyüdü. 2020'nin dördüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 6,5 büyümüştü.

Büyüme rakamları, Çin'deki ekonomik toparlanmanın ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Çinli yetkililer geçen yılki performansı "beklediğimizden daha iyi" olarak nitelendirdi.

Ekonomi böylece çeyrek dönemlik kayıtların başladığı 1992 yılından bu yana en yüksek ekonomik büyümeyi kaydetti.

Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde %6.5 büyümüştü.

Reuters

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Çin
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