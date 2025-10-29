FİNANS

Çin ekonomisinde deflasyon ve hane halkı tüketimi sorunu

Çin'in ekonomik durumu ve hane halkı tüketimi üzerine önemli gelişmeler yaşanıyor. Deflasyon sorunları çözülmeye çalışılmakta.

Çin yönetimi ekonomiyi desteklemek için çeşitli önlemler almaktadır. Ancak deflasyon ve hane halkı tüketimindeki düşüklük, ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Çin Komünist Partisi, Merkez Komitesi'nin ekonomi politikasında hane halkı tüketiminin önemini vurgulamaktadır. Yine de bu tüketim, uygulanan politikalarda teknoloji ve sanayinin gerisinde kalmaktadır.

Çin'in beş yıllık ekonomik ve sosyal hedefleri, bu yılın öncelikli gündem maddelerinden biridir. 15. Beş Yıllık Plan, geçen hafta gerçekleştirilen 4. Oturumda detaylandırılmıştır.

Oturumda, 2026-2030 yıllarını kapsayan planın önerileri görüşülüp onaylanmıştır. Alınan kararlar, ülke ve bölge ekonomilerine yansıyabilir.

Bu planda, bilimsel ve teknolojik gelişmelere vurgu yapılmıştır. Ülkenin bu alandaki gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Çin'in modern bir endüstriyel sistem kurması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ayrıca, reel ekonominin temellerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, yeni beş yıllık plan hakkında Merkez Komite'ye bilgi vermiştir. Bu dönem, Çin'in 2035 yılında sosyalist modernleşmeyi tamamlaması açısından kritik öneme sahiptir.

Çin kalkınmamaya, çeşitli riskler ve belirsizliklerle karşılaşarak devam etmektedir. Bu dönemde, halkın öncelikleri ve yüksek kaliteli kalkınma arayışı da göz önünde bulundurulmalıdır.

15. Beş Yıllık Plan, 2026 yılında onaylanacaktır. Bu plan içindeki hedefler arasında hane halkının GSYH içindeki payının artırılması bulunmaktadır.

Söz konusu plan, sanayi ve teknoloji ile ilişkili olarak hane halkı tüketimine dikkat çekmektedir. Ancak bu alandaki değişimlerin sınırlı kalabileceği öngörülmektedir.

Çin'de deflasyon sorununun çözümü arz ayağında aranmalıdır. Aşırı üretimin, sorunların temelinde yattığı düşünülmektedir.

Çin'de önemli reformlar gerekmektedir. Özellikle sağlık sigortası sistemi oldukça yetersiz görünmektedir. Kamuoyunun bu alandaki kaygıları büyük bir engel oluşturmaktadır.

Nüfusun yaşlanması da başka bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek çocuk politikası, gelecekte daha belirgin sorunlar yaratabilir.

Genç işsizlik oranı yüksek seviyelerde kalmaktadır. İş aramayan gençler dahil, her üç gençten birinin işsiz olduğu tahmin edilmektedir.

Konut fiyatları, tasarruf sahipleri için büyük bir engel teşkil etmektedir. Son yıllardaki fiyat düşüşleri, servet etkisi yaratmaktadır.

Çin’in deflasyon girdabından kurtulup kurtulamayacağı, çeşitli alanlardaki reformlara bağlıdır. Devlet Başkanı Şi Cinping, suni iç talep yaratma konusuna temkinli yaklaşmaktadır.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

