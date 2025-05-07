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Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşı ekonominin ve finans piyasalarının istikrarını sağlamak üzere para politikası tedbirleri açıkladı.

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürdü

PBoC, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürürken kısa vadeli borç faizlerinde indirime gitti.

Bankadan yapılan açıklamada, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarının 15 Mayıs'tan itibaren 50 baz puan düşürüleceği belirtildi. Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 138,9 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,2'ye gerileyeceği hesaplanıyor. Bu, PBoC'nin 2025'te zorunlu karşılık oranlarında yaptığı ilk indirim oldu. Banka, zorunlu karşılıklarda 2024'te ikişer kez 50 baz puan, 2022 ve 2023'te ise ikişer kez 25 baz puanlık indirimler yapmıştı.

KISA VADELİ FAİZLERDE İNDİRİM

Öte tandan PBOC, 7 günlük ters repo faizi ile "Kısa Vadeli Borç Aracı" (SLF) olarak adlandırılan gecelik, haftalık ve aylık faiz oranlarında da 10'ar baz puan indirim yaptı.

8 Mayıs'ta yürürlüğe girecek indirimlerle, 7 günlük ters repo faiz oranı yüzde 1,4'e, SLF oranları ise gecelik yüzde 2,25, haftalık yüzde 2,4 ve aylık yüzde 2,75'e düşecek. Merkez Bankasının ana politika faizi olan "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor. SLF ise Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında merkez bankasından kısa vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

İndirimlerin, "orta düzeyde gevşek para politikasını" daha iyi uygulamayı ve reel ekonomiye destek sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

ABD İLE MÜZAKERE AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Para politikası tedbirlerinin, Çin ile ABD'nin karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlayacaklarını duyurmasının ardından geldi.

ABD'nin, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın 9-12 Mayıs tarihlerinde ABD'li yetkililere görüşeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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