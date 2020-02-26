Çin milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Çin, son 12 ayda 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi.

Forbes'in hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi “2020 Hurun Küresel Zengin Listesi” açıklandı.

Buna göre, 31 Ocak itibarıyla son 12 ay içerisinde Çin, Tayvan ve Hong Kong dahil, 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi. Çin’in toplam dolar milyarder sayısı ticaret ihtilaflarına rağmen 799’a ulaşırken, ABD’de bu sayı 629’a yükseldi.

ABD, böylece 799 dolar milyarderine sahip Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 137 dolar milyarderine sahip Hindistan bulunuyor.

Çin'in başkenti Pekin, 110 ile dünyada en fazla dolar milyarderine art arda 5 yıldır ev sahipliği yapan şehir olurken, New York 98 ile ikinci sırada.

Hurun Küresel Zengin Listesi’nin kurucusu ve başkanı Rupert Hoogewerf, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin’in bugün ABD ve Hindistan'ın (137 milyarder) toplamından daha fazla milyardere sahip olduğunu belirtti.