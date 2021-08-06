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Dev haber kanalı 'aşı olmadıkları' gerekçesiyle 3 çalışanını işten kovdu!

06.08.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan haber kanalı CNN, aşı olmadan ofise gelen üç çalışanını şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işten kovdu.

Dev haber kanalı 'aşı olmadıkları' gerekçesiyle 3 çalışanını işten kovdu!

ABD merkezli haber kuruluşu CNN, aşı olmadan ofise gelen üç çalışanını işten kovdu. Dev medya kuruluşu gerekçe olarak, şirket politikalarını ihlal ettiklerini öne sürdü.

ÇALIŞANLARA YAZI GÖNDERDİ

Şirket içerisinde çalışanlara gönderilen bir iç yazışmayla, aşı olmayan üç çalışanın anlaşmalarının sonlandırılarak işten çıkarıldıkları bildirildi. CNN çalışanlarına kurum başkanı Jeff Zucker tarafından gönderilen mesajda, COVID-19 aşılarının yaptırılması konusunda şirketin sıfır tolerans politikası uyguladığı ve her çalışanın aşı olmak zorunda olduğu hatırlatıldı. Zucker, mesajında CNN çalışanlarının ofiste ya da sahada çalışan fark etmeksizin mutlaka aşı olmak zorunda olduklarını bildirdi.

"HER KİM OLURSA OLSUN AŞILANMAK ZORUNDA"

Zucker mesajında, “Haber, spor ve stüdyolarda çalışan her kim olursa olsun aşılanmak zorundadır. Bu konudaki tavrımızı aylardan beri net olarak ifade ediyoruz. Bu konuda bir kafa karışıklılığı olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Delta varyantı etkili olmaya devam ediyor! Dev şirketler ofise dönüşü ertelediDelta varyantı etkili olmaya devam ediyor! Dev şirketler ofise dönüşü erteledi

CNN, COVID-19 aşılarını yaptırmanın kurumda çalışmanın ana kurallarından biri haline geldiğini duyurmuştu. Şirket, ülkede artan Delta varyantı nedeniyle çok sayıda personelinin ofise geri dönüş tarihini de 7 Eylül’den Ekim ayının ortasına kaydırdı.
Ancak iki doz aşısını yaptırmış olan çalışanlar arzu etmeleri halinde ofise gidip çalışabiliyorlar. CNN haber kanalının ayrıca Los Angeles, Washington, ve Atlanta ofislerinde maske takma zorunluluğu da bulunuyor.

ÖZEL ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANLARINA AŞI BASKISI

Amerika’da her ne kadar federal hükümet ya da eyaletler aşı konusunda zorunluluk uygulaması henüz getirmese de özel şirketler, çalışanlarına aşı yaptırmayı zorunlu kılabiliyorlar. Hali hazırda aralarında Netflix, Disney’in de bulunduğu show dünyasından çok sayıda şirket ve büyük bazı finans kuruluşları çalışanlarının aşı yaptırmasını zorunlu kılma kararı almış durumda.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Netflix
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