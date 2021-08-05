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Dünyanın en büyük yatırım şirketinden dikkat çeken hareket! Aşı olan çalışana 1000 dolar

05.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım şirketi Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kurtz yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyeceklerini duyurdu.

Dünyanın en büyük yatırım şirketinden dikkat çeken hareket! Aşı olan çalışana 1000 dolar

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Vanguard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er ABD doları ödeyeceğini açıkladı.

EKİM AYINA KADAR SÜRE VERİLDİ

CNN'deki habere göre, ABD’de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz, yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanların aşılarını yaptırması gerektiğini ifade etti. Kurtz, şirket çalışanlarının, ekim ayına kadar aşılandıklarını kanıtladıkları takdirde 1000 dolarlık teşvik alacaklarını bildirdi.

Microsoft, Facebook ve Google, son günlerde kampüslere ve ofislere dönen çalışanlar için aşı gerekliliğine yönelik açıklamalar yapmıştı. ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) de geçen hafta virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ve kapalı alanlarda aşılanmış kişilerin de maske takması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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