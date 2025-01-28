'Döner fiyatları düşecek' O ülkede seçim vaadi oldu! 'Eskiden çok daha uygundu, aşırı derecede arttı'

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden döner Alman politikacıları peşine taktı. Erken seçim öncesi herkes dönerin fiyatını düşüreceğini iddia ediyor, kampanyada kullanıyorlar. Kampanyanın yansımaları sosyal medyayı da etkisi altına aldı. İşte o vaatler...

POLİTİKACILAR FIRSATI KAÇIRMADI

ATV Haber'in haberine göre; Almanya'da erken seçim kampanyasına döner fiyatları damga vurdu. İsyan sokaklardan taştı, TikTok animasyonlara kadar ulaştı. Almanya 23 Şubat'ta sandık başına gidecek. Politikacılar da bu fırsatı kaçırmadı. Kimi seçmenine döner ısmarladı kimi döner fiyatlarını durdurun hemen şimdi yazılı afiş hazırladı.

NEREDEYSE HER PARTİ DÖNER FİYATINI İNDİRME SÖZÜ VERİYOR

Almanya'da 2-3 yıl öncesine kadar fiyatı 3-4 Euro olan döner bugün 8-10 euroya kadar çıkmış durumda. Seçim öncesi tüm siyasi partiler döneri bir seçim propaganda malzemesi haline getirdi ve neredeyse her parti seçimden sonra dönerin fiyatını indirme sözü veriyor.

"FİYAT ESKİDEN ÇOK DAHA UYGUNDU"

Mikrofon uzatılan bir kişi "Fiyat eskiden çok daha uygundu, en azından şimdiye göre. Bence aşırı derecede arttı" derken bir başkası da "Öğrenciler olarak pratik olduğu için döner yemek istiyoruz ancak fiyatlar çok yüksek olduğu için her zaman yiyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Döner bir Türk yemeğidir diyerek yasaklanmasını öneren aşırı sağcı AfD Partisi bile dönerin fiyatını biz düşürürüz dedi.

Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Artış kısmen enflasyonun yükselmesinden kısmen de işletmecilerin kar marjlarından kaynaklanıyor. Politikacıların yaklaşımı ise popülist" dedi.

"DÖNER FİYATINI SİYASİLERİN DÜŞÜREBİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

Almanya'da 18 bin 500 dönerci var. Berlin 1600 noktayla dönerin başkenti. Ülkede 550 ton döner tüketimi, yıllık 2,5 milyar Euro ciro ve 60 bin kişi için de istihdam demek. Mikrofon uzatılan bir başka kişi de "Enflasyondan dolayı bence döner fiyatlarının ineceğini düşünmüyorum. Zaten her şey çok pahalandı" şeklinde konuşurken bir başkası da "Döner fiyatını siyasilerin düşürebileceğine inanmıyorum. Bunu sadece oy kazanmak için yapıyorlar" dedi. Aşırı sağcıları bile peşine takan akıma rağmen seçmen vaatlere ikna olmuş görünmüyor. Mikrofon uzatılan bir başka kişi de "Fiyatlar düşeceğini sanmıyorum. Özellikle de seçimlerden sonra. Bu pek olası değil" dedi. Restoran sahibi Bilal Özberk ise "Kesinlikle olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten 6 aydan beri et fiyatlarında bir artış var ve hala da devam ediyor. Bırakın döner fiyatlarının düşmesini biz bu fiyatları daha fazla artıracağız da" şeklinde konuştu.