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Dünya Bankasından korkutan buğday uyarısı

17.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Dünya Bankasından buğdayla ilgili korkutan uyarı geldi. Dünya Bankası savaş nedeniyle küresel buğday pazarında bozulma riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Ukrayna'dan buğday ilan ülkelerin hızlı bir şekilde alternatif kaynaklara geçmekte güçlük çekeceğine vurgu yaptı.

Dünya Bankasından korkutan buğday uyarısı

Dünya Bankası, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle küresel buğday pazarında bozulma riskinin yüksek olduğunu, Ukrayna'dan buğday ithalatına en çok bağımlı ülkelerin hızlı bir şekilde alternatif kaynaklara geçmekte güçlük çekerek kısa vadede arz sıkıntısı yaşayabileceğini belirtti.

Banka, "Trade Watch" raporunun mart sayısında, Ukrayna'daki savaşın gıda ticareti üzerindeki potansiyel etkilerini analiz etti.

Küresel ticaretin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi seviyelere döndüğü belirtilen raporda, küresel ticaretin dayanıklılığının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla yeniden test edilebileceğine işaret edildi.

Raporda, Rusya ile Ukrayna'nın dünya buğdayının dörtte birini ürettiği ve iki ülke arasındaki savaşın küresel gıda pazarlarında büyük bozulmalara neden olabileceği belirtildi.

Rusya'nın 15 Şubat'ta Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere buğday ve diğer hububat ihracatında kota uyguladığı anımsatılan raporda, Ukrayna buğdayının üretimindeki ve ihracatındaki aksamaların bu temel gıdanın tedarikini daha da kısıtlayacağı kaydedildi.

Raporda, "Küresel buğday pazarında bozulma riskleri özellikle yüksek." değerlendirmesine yer verildi.

Bazı düşük ve düşük orta gelirli ülkelerin belirli temel gıda maddelerinin yüzde 40'ından fazlasını Ukrayna'dan ithal etiğine işaret edilen raporda, bu ülkelerin özellikle kısa vadeli arz kıtlığı riski altında olduğu vurgulandı.

Raporda, "Yüksek enerji maliyetleri ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle halihazırda yükselen gıda fiyatlarının çatışma devam ettikçe daha da tırmanması muhtemel." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'dan buğday ithalatına en çok bağımlı ülkelerin savaşın ticari sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı belirtilen raporda, Gambiya, Lübnan, Moldova, Cibuti, Libya ve Tunus için toplam buğday ithalatında Ukrayna'nın payının yüzde 40'ının üzerinde olduğu, bu ülkelerin hızlı bir şekilde alternatif kaynaklara geçmekte güçlük çekeceği ve muhtemelen kısa vadede arz sıkıntısı yaşayacağı aktarıldı.

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