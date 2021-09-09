Dünyanın en zengin 4. kişisi! Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Bill Gates’in, sahibi olduğu yatırım şirketi Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi Talal’ın Four Seasons otellerinin çoğunluğunu ele geçirdi. Otelden yapılan açıklamada, Gates’in şirketinin bu anlaşma için 2.21 milyar doları nakit ödeme yöntemi ile ödeyeceği belirtildi.

ÖDEMELER NAKİT YAPILACAK

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre, Ödemenin tamamen nakit yapılacağı kaydedilirken halihazırda Four Seasons’ın hisselerine sahip olan Bill Gates’in şirketi Cascade Investment, otel zincirinin kontrolünü ele geçirdi.

Prens Talal’in hisselerinin yüzde 23.75’ini satın alan Gates’in şirketi böylelikle otel grubunun yüzde 71.25’ine sahip olarak çoğunluk hissedarı haline geldi.

Suudi Prens hisselerin yüzde 23.75’ine sahip olurken Four Seasons’ın kurucusu ve başkanı Isadore Sharp’ta da hisselerin yüzde 5’i bulunuyor.

TÜRKİYE’DE İKİ ŞUBESİ VAR

47 ülkede 118 şubesi bulunan Four Season otel zinciri Türkiye’de de hizmet veriyor.

İstanbul’da biri Sultanahmet’te diğeri de Beşiktaş’ta olmak üzere iki otel ile Four Seasons varlık gösteriyor.



