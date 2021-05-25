Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu

Dünyanın en zenginleri listesinin üst sıraları neredeyse her saat el değiştirirken, salgın sırasında satışlarını son sürat sürdüren Fransız moda devi Bernard Arnault, geçtiğimiz saatlerde şirket hisselerinin yüzde 0,4 değer kazanmasıyla Amazon CEO’su Jeff Bezos’u 300 milyon dolar geçerek ilk sıraya yükseldi.

New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcılar Amazon hisselerine ilgi göstererek yüzde 1 artırırken Jeff Bezos, servetini 188,2 milyar dolara çıkararak birincilik koltuğunu geri aldı. Dünyanın en zenginleri listesindeki zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın şirket hisselerinin düşmesiyle 3’üncü sıraya gerilemesinin ardından geçtiğimiz gün de Fransız ‘moda kralı’ Bernard Arnault, geçtiğimiz gün birkaç saatliğine de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

Louis Vuitton Moët Hennessy hisseleri güzde 0,4 artıp değerini 320 milyar dolara çıkararak Arnault’a birkaç saat içerisinde 600 milyon dolar kazandırırken New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcıların Amazon hisselerine yoğun talep göstermesiyle yüzde 1 artış gösterdi.