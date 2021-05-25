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Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu

25.05.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forbes dergisinin düzenli olarak verdiği Dünyanın En Zengin İnsanı unvanı, son dönemlerde Jeff Bezos ve Elon Musk arasında gidip geliyordu. Musk bir zamanlar listenin zirvesindeydi ancak sahibi olduğu şirket Tesla'nın hisse değeri kaybetmesi, Bezos'un yeniden Musk'ın önüne geçmesine sebep oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu

Dünyanın en zenginleri listesinin üst sıraları neredeyse her saat el değiştirirken, salgın sırasında satışlarını son sürat sürdüren Fransız moda devi Bernard Arnault, geçtiğimiz saatlerde şirket hisselerinin yüzde 0,4 değer kazanmasıyla Amazon CEO’su Jeff Bezos’u 300 milyon dolar geçerek ilk sıraya yükseldi.

New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcılar Amazon hisselerine ilgi göstererek yüzde 1 artırırken Jeff Bezos, servetini 188,2 milyar dolara çıkararak birincilik koltuğunu geri aldı. Dünyanın en zenginleri listesindeki zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın şirket hisselerinin düşmesiyle 3’üncü sıraya gerilemesinin ardından geçtiğimiz gün de Fransız ‘moda kralı’ Bernard Arnault, geçtiğimiz gün birkaç saatliğine de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

Louis Vuitton Moët Hennessy hisseleri güzde 0,4 artıp değerini 320 milyar dolara çıkararak Arnault’a birkaç saat içerisinde 600 milyon dolar kazandırırken New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcıların Amazon hisselerine yoğun talep göstermesiyle yüzde 1 artış gösterdi.

Şirket hisselerinin artmasıyla servetini 188,2 milyar dolara çıkaran Jeff Bezos, en zenginler listesindeki birincilik koltuğunu geri alırken zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

İşte ilk sırası saatlik olarak değişen dünyanın en zenginleri listesindeki ilk 10 isim..

Jeff Bezos

JEFF BEZOS - 188,2 MİLYAR DOLAR
AMAZON - BLUE ORIGIN'S

Bernard Arnault

BERNARD ARNAULT - 187,6 MİLYAR DOLAR
LOUIS VUITTON MOËT HENNESSY

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ELON MUSK - 152,5 MİLYAR DOLAR
TESLA - SPACEX

2. BILL GATES - 97 MİLYAR DOLAR

BILL GATES – 126 MİLYAR DOLAR
MICROSOFT

MARK ZUCKERBERG

MARK ZUCKERBERG – 117,7 MİLYAR DOLAR
FACEBOOK GRUBU (WHATSAPP, INSTAGRAM)

w2BTJOaXhEyjm1xTbC0Pjw

WARREN BUFFETT – 109,4 MİLYAR DOLAR
BERKSHIRE HATHAWAY

LARRY ELLİSON

LARRY ELLISON – 103,1 MİLYAR DOLAR
ORACLE

LARRY PAGE

LARRY PAGE – 102,8 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

SERGEY BRİN

SERGEY BRIN – 99,6 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

AMANCİO ORTEGA

AMANCIO ORTEGA – 88,9 MİLYAR DOLAR
ZARA GRUBU

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos Mark Zuckerberg
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