FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ECB'den bu hafta faiz indirimi beklenmiyor

Uzmanlar, Avro Bölgesinde enflasyona yönelik yukarı yönlü eğiliminin devam etmesi ve bölgede ekonomik toparlanmanın yavaş ancak istikrarlı seyretmesi nedeniyle, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırmış olabileceğini belirtti.

ECB'den bu hafta faiz indirimi beklenmiyor

Avrupa'da bu hafta gözler ECB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

Uzmanlar, Avro Bölgesi'nde enflasyona yönelik yukarı yönlü eğiliminin devam etmesi ve bölgede ekonomik toparlanmanın yavaş ancak istikrarlı olmasından dolayı ECB'nin faiz indirim döngüsünü sonlandırmış olabileceğini belirtti.

"GÜVERCİNLER" BASKILARINI GERİ ÇEKEBİLİR

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eylül toplantısından bu yana pek fazla yeni verinin olmadığını belirterek, "Bu nedenle güvercinler bu ay faiz indirimi yönündeki baskılarını oldukça hızlı bir şekilde geri çekebilirler." dedi.

ECB toplantısında politika değişikliği beklemek için bir neden olmadığını vurgulayan Geffen, ayrıca daha fazla yeni verinin elde edileceği aralık ayında yapılacak daha kapsamlı politika tartışması öncesinde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yeni bir yönlendirme yapmasını da beklemediğini söyledi.

Geffen, şöyle devam etti:

"Ek faiz indirimi için önemli bir aşağı yönlü riskin gerçekleşmesi gerekir ve ECB'nin faiz indirim döngüsünün fiilen sona erdiğini savunuyoruz. ECB aralık ayında da faizleri sabit tutarsa, bir sonraki adımın faiz artışı olma ihtimali önemli ölçüde artar."

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ DARBOĞAZLAR AYNI ANDA ENFLASYONİST BASKI YARATIYOR

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de ECB'nin faiz oranlarında değişime gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Tedarik zincirindeki darboğazların aynı anda enflasyonist baskı yarattığını belirten Wagner, bu durumda üretim tarafında bir maliyet şoku ortaya çıkarttığını dile getirdi.

Wagner, "ECB anketine göre, maliyet şoku enflasyon beklentilerini artırması durumunda tüketiciler enflasyonun yüzde 2 hedefini aşmasını bekliyor. 2026 yılında temel faiz oranlarının değişmeyeceği yönündeki tahminimizi koruyoruz." diye konuştu.

MEVCUT KOŞULLAR ALTINDA ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI ÖNGÖRÜLMÜYOR

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise eylül ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan verilerin kesin sonuç vermediğini belirtti.

Ağustos ayındaki tüketim ve sanayi üretimini kapsayan somut verilerin hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Houte, ancak ekim ayı PMI rakamlarının imalat sektörünün zorluklarla mücadele etmeye devam etse de istikrarlı bir büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

Houte, şunları kaydetti:

"Eylül ayında manşet enflasyonun nisan ayından bu yana ilk kez ECB'nin yüzde 2 hedefini aştı ancak enerji fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonu tekrar yüzde 2'nin altına çekecek. Sonuç olarak, istikrarlı ancak sönük bir toparlanma tablosu devam ediyor. Bu koşullar altında ECB'nin para politikasını değiştirmesi için pek bir neden yok. Faiz oranlarının değişmeyeceğini düşünüyoruz."Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldıTürkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldı
Posta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştıPosta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştı

Anahtar Kelimeler:
faiz Avrupa ecb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.