FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. EIA: ABD ham petrol stokları 1.3 milyon varil yükseldi

EIA: ABD ham petrol stokları 1.3 milyon varil yükseldi

20.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 14 Mayıs'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 486 milyon varile yükseldi.

EIA: ABD ham petrol stokları 1.3 milyon varil yükseldi

Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.1 milyon varilden, günde ortalama 9.8 milyon varile yükseldi. Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 96,000 varil artışla günde ortalama 15.1 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 86.3 düzeyindeydi.

TOPLAM TİCARİ PETROL ÜRÜNLERİ STOKLARI AZALDI

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 0.62 milyon varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 2.0 milyon 830 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2.0 milyon 580 bin varil geriledi.
ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde ortalama 6.4 milyon varil düzeyine yükselirken, toplam ticari petrol ürünleri stokları da 200,000 varil azaldı.

Kaynak: DHA

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Elon Musk'ın serveti eridi!Elon Musk'ın serveti eridi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Otelden 5 yıldızlı vurgun!

Otelden 5 yıldızlı vurgun!

ABD'de gördü! Bedavaya getirdi

ABD'de gördü! Bedavaya getirdi

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.