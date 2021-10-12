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Elon Musk gözünü yükseklere dikti: Ölmeden önce görmek isterim

12.10.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, her geçen gün farklı bir fikirle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Musk yeni açıklamasında, 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikaları kurmak istediğini açıkladı. Musk, "Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek harika olur" ifadelerini kullandı.

Elon Musk gözünü yükseklere dikti: Ölmeden önce görmek isterim

Mars'ta kolonileşme planları daha önce açıklayan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şimdi de Kızıl Gezegen'e araba imal etmeyi planlarına eklediğini açıkladı.

"DÜNYA DIŞINDA FABRİKA"

Şirketin geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen hissedar toplantısında konuşan Musk, 'Dünya dışında fabrika' fikrinin yakın gelecekte gerçekleşmeyebileceğini, fakat bunun bir ihtimal olduğunu belirtti.

Sputnik'in Fox Business'tan aktardığına göre, hissedarlardan birinin, Tesla'nın 'gezegen dışında' araç üretmeye ne zaman başlayacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Musk, "Tesla'nın ilk gezegen dışı fabrikasının yıllarca gerisindeyiz" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE GÖRMEK İSTERİM"

Musk, "Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek harika olur" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk
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