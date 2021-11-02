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Elon Musk kendi başını yaktı! Paylaşım yaptı, Tesla'nın hisse değeri düştü

02.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü girişimcilerinden iş insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın hisseleri düşüşe geçti. Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım yapmadığını sosyal medyadan duyuran Musk, herhangi bir kontrat imzalamadığını belirtti.

Elon Musk kendi başını yaktı! Paylaşım yaptı, Tesla'nın hisse değeri düştü

Geçtiğimiz günlerde ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Tesla hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Tesla CEO'su Musk ise yaptığı paylaşımda henüz kontrat imzalamadıklarını duyurdu.

"KONTRAT İMZALAMADIK"

Ünlü iş insanı Musk, kendisine atıf yapılan bir paylaşıma verdiği cevapta Hertz’ün geçen hafta duyurduğu 100 bin adetlik Model 3 Sedan için 4,2 milyar dolarlık anlaşma için henüz kontrat imzalanmadığını söyledi.

Bu cevabın ardından Tesla’nın hisseleri piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 6,9 düşüş kaydetti.

1 TRİLYON DOLARI AŞMIŞTI

Hertz’ün açıklamasından sonra hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNİN 1.5 KATI"

Ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, Tesla'nın piyasa değeri hakkında paylaştığı tweette, "Tesla hisse senedi 1000 dolar! Helal olsun Elon Musk’a. Öyle veya böyle bu bir devrimdir… Şirketin piyasa değeri şu anda tüm Türkiye’nin Milli Gelirinin 1.5 katı. Not: yakında 2 katı da olur!" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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