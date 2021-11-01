‘Servetinin küçük bir kısmı açlığı çözebilir’ çağrısı yapılmıştı! Elon Musk’tan BM'ye tepki!

Elon Musk, servetinin sadece küçük bir bölümüyle dünyadaki açlığın çözülebileceği iddiasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu. Beasley bu çağrıyı tekrarlayarak, en zenginler listesinin tepesindeki iki kişi olan Elon Musk ve Jeff Bezos’tan özel olarak harekete geçme çağrısında bulundu. Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söyledi.

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Musk, konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” dedi.



