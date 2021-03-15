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Elon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2021 17:54 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, yeni bir düzenleme dosyasında CEO Elon Musk’a ''Technoking of Tesla” (Tesla'nın Tekno Kralı) unvanını verdi. Ayrıca elektrikli otomobil üreticisinin CFO'su Zach Kirkhorn'un unvanı da ''Master of Coin'' (Koinlerin Ustası) olarak değişti.

Elon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildi

Elon Musk kripto para dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, Dogecoin (DOGE) ve Bitcoin (BTC) hakkında attığı tweet'lerle genelde insanların ilgisini çekti. Kripto para borsalarını hareketlendirdiği de görülen Musk, şimdi ise yeni unvanıyla gündemde. Üstelik bu unvan, oldukça şaşırtıcı.

TESLA ELON MUSK'A UNVAN VERDİ: ''TESLA'NIN TEKNO KRALI''

CNBC'nin haberine göre, Tesla, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildiri ile CEO Elon Musk'a “Technoking of Tesla” yani ''Tesla'nın Tekno Kralı'' unvanını verdi. Ayrıca firmanın CFO'su Zach Kirkhorn'a da ''Master of Coin'' yani ''Koinlerin Ustası'' unvanı verildi. Tesla'nın yaptığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

''15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elon Musk ve Zach Kirkhorn'un unvanları sırasıyla Technoking of Tesla ve Master of Coin olarak değiştirildi. Elon ve Zach ayrıca İcra Kurulu Başkanı ve Finans Direktörü olarak kendi pozisyonlarını koruyacaklar.''

Elon Musk'a yeni unvan

GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Bildiriye göre Elon Musk, yeni unvana rağmen Tesla'nın CEO'su olarak görev yapmaya devam edecek. Aynı şey Zach Kirkhorn için de geçerli olacak ve Kirkhorn şirketin CFO'su olarak pozisyonunu koruyacak. Fakat yeni unvanların neden verildiği henüz belli değil. Otomobil firması geçen ay 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamıştı.

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