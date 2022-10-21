FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Enerji krizine yenik düştüler! Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Enerji krizine yenik düştüler! Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

21.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi sonrası Almanya'dan köklü firmalardan iflas haberleri gelmeye başladı. Ülkenin dev otomotiv yedek parçacısı Borgers, ünlü çikolata markası Bodeta ve daha birçoğu iflas edenler arasında...

Enerji krizine yenik düştüler! Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlar onlarca firmayı iflasın eşiğine getirirken, Almanya’da bu ay birçok köklü firma iflasını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı.

Avrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! Yoğun talep sonrası fiyatı iki katına çıktıAvrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! Yoğun talep sonrası fiyatı iki katına çıktı

100 YILLIK FİRMALAR TEKER TEKER KAPANIYOR

Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.

İFLASIN NEDENİ: YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI

Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde yüz pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatlarda yüzde 60 indirim yaptı! Fiyatlarda yüzde 60 indirim yaptı!
SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...
Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!
Anahtar Kelimeler:
iflas Almanya

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Avrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! Yoğun talep sonrası fiyatı iki katına çıktı

Avrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! Yoğun talep sonrası fiyatı iki katına çıktı

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.