Enerji krizine yenik düştüler! Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlar onlarca firmayı iflasın eşiğine getirirken, Almanya’da bu ay birçok köklü firma iflasını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı.

100 YILLIK FİRMALAR TEKER TEKER KAPANIYOR

Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.

İFLASIN NEDENİ: YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI

Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde yüz pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı. (İHA)

