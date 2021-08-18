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Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok

18.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Ahmedi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke kasasında para olmadığını belirtti. Ahmedi açıklamasında, hükümetin malvarlığının yurtdışında tutulduğunu ve Taliban'ın bu rezervlere erişemeyeceğini söyledi.

Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ahmedi, Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirdi.

Ahmedi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan Taliban’ın büyük kısmı ABD'de olan ulusal rezervlere erişemeyeceğini söyledi.

DAB'ın yaklaşık 9 milyar dolarlık varlığı bulunduğunu bildiren Ahmadi, söz konusu paranın fiziksel olarak DAB’ın Afganistan’daki kasasında olmadığını belirtti.

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankası’nda (Fed) tutulduğunu bildirerek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu belirtti.

"TALİBAN YÜZDE 0.2'DEN FAZLASINA ERİŞEMEZ"

Ahmadi, ülkenin nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında olmasından dolayı Taliban'ın DAB’ın varlıklarının en fazla yüzde 0,2'sine erişim sağlayabileceğini vurguladı.

"FİZİKSEL OLARAK NAKİT GETİRTİLİYORDU"

Afganistan'ın büyük cari açığı nedeniyle, DAB’ın her birkaç haftada fiziksel olarak yurt dışından nakit para sağladığını anlatan Ahmadi, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu transferlerin de son birkaç gündür durdurulduğunu ve DAB’ın nakit parasının sıfıra yakın olduğunu aktardı.

Ahmadi, “Hem Uluslararası Para Fonu (IMF) hem de hazine ile Afganistan ulusal varlıklarını izleyen bir programımız vardı. Ulusal rezerv hesabından herhangi bir para çalınmamıştır.” ifadesini kullandı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, gelinen noktada Taliban yönetiminin sermaye kontrolleri uygulayarak ülkede dolara erişimi sınırlamak zorunda kalacağını savunarak, bunun da yerel para birimi Afgani'de değer kayıplarına neden olacağına işaret etti.

Ahmedi, yerel para biriminin değer kaybetmesiyle ülkede enflasyonun yükseleceğini, bu durumun gıda fiyatlarını yukarı çekerek yoksul kesime zarar vereceğini kaydetti.

ABD, TALİBAN'IN ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN MALVARLIKLARINI DONDURDU

Öte yandan, The Washington Post'un dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
döviz Afganistan Taliban
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