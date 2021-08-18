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Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu! Dünyanın en büyük ihtiyacı

18.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Afganistan'ın Taliban tarafından 10 gün içinde işgal edilmesi şokunu henüz atlatamamışken, dikkat çeken bir iddia geldi. CNN International'da yer alan habere göre, "Taliban, dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık minerallerin üzerinde oturuyor" denildi.

Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu! Dünyanın en büyük ihtiyacı

20 yıllık ABD işgalinin ardından geçtiğimiz hafta sonu pazar günü, Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın dünyanın ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık minerallere sahip olduğu iddia edildi.

TALİBAN 1 TRİLYON DOLARLIK MİNERALİN YENİ SAHİBİ

10 gün içerisinde hükumet güçlerini yenerek, Afganistan'ın büyük bölümünü ele geçirerek ülkenin yönetimini ele alan Taliban sadece Afganistan topraklarına sahip olmadı. O Toprakların altındaki 1 trilyon dolar değerindeki minerallerin de sahibi oldu.

CNN International'da yer alan habere göre, Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor. Ancak ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.

Son 11 yılda yapılan bu keşfe göre, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda.

Öte yandan aynı çalışmada yer alan bilgilere göre, Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi, dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR, ANCAK AZ BULUNUYOR"

Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor.

Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.

"DEĞERLİ METALLER AÇISINDAN EN ZENGİN BÖLGE"

"Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri" diyen bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover, bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller içinde geçerli olduğunun altını çizdi.

Schoonover, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklıklar geçmişte en değerli minerallerin çıkarılmasını engelledi. Bunun Taliban kontrolü altında kısa vadede değişmesi pek olası değil. Yine de, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi kaosa rağmen bu ülkede yatırım yapabilecek ülkeler ver.

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Anahtar Kelimeler:
Taliban
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