Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması

Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Merkez Bankası Yöneticileri için Ortaya Çıkan Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

Finans sektöründe özellikle ödemelerde hızlı teknolojik bir değişim çağında olunduğuna işaret eden Powell, inovasyonun ekonomide üretkenliği artırmanın anahtarı olduğunu ve Fed'in uzun süredir sorumlu inovasyonu desteklediğini ifade etti.

Powell, merkezi olmayan finans gibi yeni teknolojilerin ödeme sisteminin verimliliğini artırma ve daha rekabetçi bir finansal ortamı teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Finansta dijitalleşmenin risklerine de işaret eden Powell, "Mevcut düzenleyici çerçevelerimiz dijital bir dünya düşünülerek oluşturulmamıştır. Sabitkoinler (stablecoin), merkez bankası dijital para birimleri ve daha genel olarak dijital finans, mevcut yasa ve düzenlemelerde veya hatta tamamen yeni kurallar ve çerçevelerde değişiklik yapılmasını gerektirecektir." dedi

"MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA BİRİMİ GİZLİLİĞİ KORUYABİLMELİ"

Jerome Powell, bazı dijital ürünlerin piyasa oynaklığının olduğu zamanlarda nasıl hareket edeceğini bilmediğini, bazılarının da finansal istikrarı tehlikeye atabileceğini söyledi.

Powell, Fed'in kısa süre önce ödemelerde paranın geleceği hakkında bir rapor yayımladığını anımsattı.

Fed'in merkez bankası dijital para birimi konusunda henüz bir karar vermediğini belirten Powell, "Bir merkez bankası dijital para biriminin potansiyel kullanım durumlarını, faydalarını, maliyetlerini ve risklerini aktif olarak inceliyoruz." dedi.

Powell, merkez bankası dijital para biriminin bir bireyin kimliğini doğrulayabilmesi ve gizliliğini koruyabilmesi, yaygın olarak kabul edilen bir ödeme şekli olması gerektiğini söyledi. (AA)

