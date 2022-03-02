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Son dakika: FED Başkanı Powell'dan faiz açıklaması! 'Yüksek derecede belirsizlik...'

02.03.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell'dan son dakika faiz açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Rusya Ukrayna Savaşı tarafındaki sürecini yakından izlediklerini ve mart ayındaki toplantıda faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını açıkladı. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının politikalarından dolayı ekonomik gelişmelerin görünümünü 'son derece belirsiz' olarak değerlendirildi.

Son dakika: FED Başkanı Powell'dan faiz açıklaması! 'Yüksek derecede belirsizlik...'

Fed Başkanı yüksek enflasyonla mücadele için Mart ayı içinde faiz oranlarını artırma planları olduğunu açıkladı. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının politikalarından dolayı ekonomik gelişmelerin görünümü 'son derece belirsiz' olarak değerlendirildi.

Fed, Başkan Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin bugün yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına değinen Powell, "Çatışma, Ukrayna halkı için büyük zorluklara neden oluyor. ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz ve durumu yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Powell, ekonominin geçen yıl aşılamanın, normalleşmenin, maliye ve para politikası desteği ile işletmelerin sağlıklı finansal durumlarının etkisiyle güçlü bir hızla genişlediğini belirterek, Omicron varyantının hızlı yayılmasının bu yılın başında ekonomik faaliyette bir miktar yavaşlamaya yol açtığını ancak ocak ayı ortasından bu yana vakaların keskin bir şekilde düşmesiyle yavaşlamanın kısa sürdüğünü kaydetti.

"ÜCRETLER UZUN YILLARDAN BU YANA HIZLI ŞEKİLDE ARTIYOR"

İş gücü piyasasının son derece sıkı olduğuna dikkati çeken Powell, işsizlik oranının geçen yıla göre önemli ölçüde azaldığını, iş gücü talebinin çok güçlü olduğunu ve iş gücüne katılım hızlanırken iş gücü arzının baskı altında kaldığını aktardı.

Powell, "İşverenler açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor, benzeri görülmemiş sayıda işçi yeni işler için işten ayrılıyor ve ücretler uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun geçen yıl keskin bir şekilde arttığına da işaret eden Powell, şu anda bankanın uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Powell, arz kesintilerinin beklenenden daha uzun sürdüğünü, salgınla şiddetlendiğini ve fiyat artışlarının artık daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığını bildirdi.

ENFLASYONDA BU YIL DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yüksek enflasyonun, özellikle gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların daha yüksek maliyetlerini karşılayamayanlar üzerinde önemli zorluklar yarattığının farkında olduklarını belirten Powell, "Güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için yapabileceğimiz en iyi şeyin uzun bir genişlemeyi teşvik etmek olduğunu biliyoruz ve bu ancak fiyat istikrarı ortamında mümkün." ifadesini kullandı.

Powell, gelen ekonomik verileri izlemeye devam edeceklerini ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek riskleri yönetmek için para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlayacaklarını vurguladı.

İş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri dikkate alacaklarının altını çizen Powell, "Mali desteğin azalan etkileri ve para politikası desteğinin kaldırılması nedeniyle arz kısıtları hafifledikçe ve talep ılımlı hale geldikçe enflasyonun yıl boyunca düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

POLİTİKA DESTEĞİNİ KALDIRMA SÜRECİ BİLANÇODA KÜÇÜLMEYİ DE İÇERECEK

Powell, enflasyon beklentileri ve enflasyon üzerinde bir dizi faktörden kaynaklanan olası yukarı yönlü baskı risklerine karşı dikkatli olduklarını vurgulayarak, sürdürülebilir bir büyümeyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını teşvik ederken daha yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için politika araçlarını uygun şekilde kullanacaklarını kaydetti.

Para politikasının gelişen ekonomik ortama uyum sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini aktaran Powell, "Net varlık alımlarımızı aşamalı olarak kaldırdık. Yüzde 2'nin oldukça üzerindeki enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası ile bu ayki toplantımızda federal fon oranı hedef aralığını yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Powell, mevcut koşullarda politika desteğini kaldırma sürecinin hem faiz artışlarını hem de Fed'in bilançosunun boyutunda azalmayı içereceğini belirtti. Bilançonun küçültülmesine faiz artırım süreci başladıktan sonra başlayacağına işaret eden Powell, yeniden yatırım ayarlamalarıyla öngörülebilir bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

"SAVAŞIN ABD EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BELİRSİZ"

Ukrayna'ya yönelik saldırı, devam eden savaş, yaptırımlar ve gelecek olayların ABD ekonomisi üzerindeki kısa vadeli etkilerinin belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Powell, bu ortamda uygun para politikasını belirlemenin ekonominin beklenmedik şekillerde geliştiğini kabul etmeyi gerektirdiğini kaydetti.

Powell, gelen verilere ve gelişen görünüme yanıt vermede "atik" olmalarının gerekeceğini ifade etti.

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FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NEYDİ?

Piyasalar, Fed'in mart ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve bu yıl 4'ten fazla faiz artırımı olmayabileceğini değerlendirirken, Bank of America ve Goldman Sachs'ın hızlı faiz artırımı beklentileri değişmedi.

BofA ve Goldman Sachs, Fed'in bu yılın sonuna kadar faizi yüzde 0,25'ten yüzde 2 civarına yükselmesini bekliyorlar.

Goldman Sachs stratejisti Praveen Korapathy yaptığı açıklamada, "Para politikasının normalleşmesi için sebepler henüz değişmedi" dedi.

JPMorgan ise Fed faiz oranının 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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