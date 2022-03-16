FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne oldu?

Fed Başkanı Jerome Powell, mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu ifade etmişti. Ayrıca FED'in 2022 içerisinde 3 kez faiz artırımına gidebileceği ifade ediliyordu. FED faiz kararı açıklandı. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti ve politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu belirtmişti. Öte yandan bu yıl, FED'in 3 kere daha faiz artırımına gideceği ifade ediliyor.

16 MART DOLAR NE KADAR?

FED faiz kararından sonra sabit seyreden dolar 14,68 TL, euro ise 16,09 TL oldu. Sterlin ise yüzde 0,17'lik yükseliş ile 19,1449 TL oldu.

16 MART ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yüzde 0,40'lık düşüş ile 902 TL, ons altın yüzde 0,40'lık düşüş ile 1.909,53 dolar oldu.



