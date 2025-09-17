Fed faiz kararı beklentisiyle piyasalar alarmda: Gözler Powell'ın açıklamalarında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda belirsizlik hakim. Yatırımcılar, olası faiz indiriminin boyutunu ve gelecekteki para politikası adımlarını merakla bekliyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün TSİ 21:00'de açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Yatırımcılar, zayıflayan ABD işgücü piyasasını desteklemek amacıyla faiz oranlarında bir indirim bekliyor. 25 baz puan faiz indirimi beklentiler arasında. Ancak, indirim miktarının yanı sıra, Fed'in gelecekteki para politikası adımlarına dair vereceği sinyaller de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Bugün ayrıca, Fed üyelerinin tahminlerini içeren 'dot plot' grafiği de yayımlanacak. Bu grafik, Fed üyelerinin faiz oranlarına ilişkin beklentilerini göstererek, gelecekteki para politikası yönü hakkında önemli ipuçları sunacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Powell'ın önümüzdeki aylarda faiz oranlarının seyrine ilişkin vereceği ipuçları, yatırımcıların risk iştahını ve piyasa beklentilerini önemli ölçüde etkileyecek. Özellikle, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeye dair Powell'ın vurguları, piyasaların odak noktasında olacak.

Asya borsaları, Fed kararının öncesinde karışık bir seyir izliyor. Belirsizlik ortamı, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasına neden oluyor. Dolar endeksi de Fed kararının etkisiyle dalgalanma gösterebilir. Yatırımcılar, Fed'in faiz kararıyla birlikte doların seyrini de yakından takip edecekler.

Sonuç olarak, Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel piyasalar için kritik bir dönüm noktası olacak. Yatırımcılar, Fed'in vereceği sinyalleri dikkatle değerlendirerek, portföylerini buna göre şekillendirecekler. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye gibi ekonomiler için Fed'in faiz politikası, sermaye akımları ve döviz kurları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.