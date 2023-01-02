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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

02.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni yıl için atacağı adımlar dünya piyasasını ilgilendiriyor. 2023'ün gelmesiyle, yılın ilk FED faiz toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere FED, 2022 yılında peş peşe faizleri indirme kararı almıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

2023 FED faiz toplantısı tarihleri araştırılıyor. FED'in 2023 toplantı takviminde 8 faiz toplantısı bulunuyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gelecek yıl, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında toplanacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

En son gerçekleştirilen 14 Aralık FED faiz toplantısında faizler 50 baz puan artırılmıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

Faiz oranı 2007'den beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Fed faiz toplantı

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