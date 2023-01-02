FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? Yılın ilk faizi belli olacak!

2023 FED faiz toplantısı tarihleri araştırılıyor. FED'in 2023 toplantı takviminde 8 faiz toplantısı bulunuyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gelecek yıl, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında toplanacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

En son gerçekleştirilen 14 Aralık FED faiz toplantısında faizler 50 baz puan artırılmıştı.

Faiz oranı 2007'den beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

